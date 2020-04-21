Мужчина зверски изнасиловал двух девочек - СМИ [ Редактировать ]
В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и сбежал в неизвестном направлении. Об этом сообщил "Информатор".
Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля около 16:30 в Южном районе города.
"Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, завел девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. Обоим пострадавшим по 12 лет. О их состоянии пока ничего неизвестно", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто досудебное расследование по статье об изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины). Правоохранители устанавливают личность преступника и его возможное местонахождение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.
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