В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и сбежал в неизвестном направлении. Об этом сообщил "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля около 16:30 в Южном районе города.

"Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, завел девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. Обоим пострадавшим по 12 лет. О их состоянии пока ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто досудебное расследование по статье об изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины). Правоохранители устанавливают личность преступника и его возможное местонахождение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.