В санатории в Пуще-Водице 49-летний мужчина изнасиловал женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Как стало известно, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее. Несмотря на то что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность к нему, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства получено достаточно доказательств для сообщения мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины", - сказано в сообщении.

Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь. Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.

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