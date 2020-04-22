В центре Львова застрелили 49-летнего мужчину [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, во Львове в подъезде одного из домов на улице Академика Павлова несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
"Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, "Форд" светлосерого цвета", - говорится в сообщении.
Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.
Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.
По данным местных СМИ, убитый мужчина - нелегальный валютчик. Пока неизвестно, ограбили ли его.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело пропавшего без вести мужчины.
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