В среду, 22 мая, во Львове в подъезде одного из домов на улице Академика Павлова несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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"Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, "Форд" светлосерого цвета", - говорится в сообщении.

Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации события.

По данным местных СМИ, убитый мужчина - нелегальный валютчик. Пока неизвестно, ограбили ли его.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело пропавшего без вести мужчины.

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