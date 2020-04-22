Маленькая жительница Зимбабве смогла подружиться со стаей гиен, которые живут в заповеднике саванны.

Об этом пишет Daily Mail.

По их словам, гиенами увлечен ее отец, поэтому "маленькой дрессировщице" было не сложно подружится с хищниками.

Отмечается, что девочка сама просила научить отца, как правильно вести себя с дикими животными.

Известно, что поначалу гиены не доверяли ребенку, но со временем привыкли к ней и уже без страха играют с девочкой.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Ранее мы писали о том, что в зоопарке Одессы директор играл животным на пианино. Мужчина сделал такой поступок и-за карантина.