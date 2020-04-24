В США коронавирус "убил" 50 тысяч человек [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в США число жертв коронавируса COVID-19 превысило 50 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
По данным на 18:00, в США умерли 50 369 человек из 889 079 инфицированных.
При этом излечились 89 640 человек.
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