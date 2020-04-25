В Україні приводів для оптимізму поки що мало. У різних регіонах фіксують нові спалахи коронавірусу. На Херсонщині через різке зростання кількості інфікованих закрили на в'їзд та виїзд місто Олешки і ще два села. А в Запоріжжі в одному з гуртожитків захворіли одночасно 11 людей. Його теж закрили.

Раніше, нагадаємо, ізолювали і Почаїв на Тернопільщині. І тепер його жителі просять допомоги у держави. Справа у тому, що в місті немає де лікувати хворих на COVID-19. Місцева лікарня не пристосована до перебування там важких пацієнтів. Більше розкаже Жанна Дутчак.

Із середи Почаїв - "на замку". Там різко збільшилася кількість хворих. Епідеміологи визначили всіх жителів міста контактними особами. Більше ніж півсотні вже інфіковані, лікувати їх ніде - ані умов, ані обладнання в Почаївській лікарні немає, - стверджують представники місцевої влади. Ба більше, в лікарні замість туалетів у палатах - відра.

Волонтери та підприємці закупили для працівників медзакладу засоби індивідуального захисту й антисептики. Але кажуть - цього замало. Тож просять допомоги в керівництва країни.

Загалом, у Тернопільській області нині вже 565 підтверджених випадків COVID-19. Лідирує й надалі Монастириський район - майже дві сотні. Стрімко зростає кількість інфікованих і в Заліщицькому районі. Вісім нових випадків за останню добу, одна жінка померла.

Алла Квач, міський голова Заліщиків:

70-річна жителька села Касперівці - померла. Коло контактних осіб встановлюється. Міський штаб із ліквідації поширення коронавірусної інфекції працює зараз за місцем проживання хворих разом із нашими рятувальниками з ДСНС та поліції.

Загалом, в області вже вісім летальних випадків. Також у регіоні зафіксували перше самогубство, пов'язане з COVID-19, - руки на себе наклав 39-річний чоловік, який був на обсервації в міській лікарні. Відомо, що він повернувся з-за кордону в середині квітня, був одружений, мав 4 дітей. Утім, у лікарні його ніхто не відвідував.