Чорнобильська трагедія передусім про ліквідаторів. Число тих, хто приборкував мирний атом - понад 600 тисяч. Йти проти радіації з лопатами тоді у 86-му було вірним самогубством. Та йшли. Бо хто ще?

Найбільше рятувальників до Чорнобильської АЕС відправила Харківська область. Ті, хто вижив, сьогодні згадували колишніх колег і друзів. А заразом і питалися - чому тепер держава часто забуває про своїх захисників? З ліквідаторами поспілкувалася Світлана Шекера.

У день пам'яті біля монумента чорнобильцям у Харкові сьогодні вперше так малолюдно. Через карантин лише кілька чоловіків прийшли згадати загиблих товаришів. Олександр Сломінцев у Чорнобиль потрапив 88-го. Із танкової бригади його, молодого лейтенанта, направили на атомну станцію.

Олександр Сломінцев ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС:

Ну у нас были объекты на 3, на 4 реакторе. Там был один объект, и надо было камень на носилках вынести. Это в 88-м году. Камень в подвалах светился так, что работали мы 2-3 минуты. Т.е. мы его вынесли, погрузили и его вывезли. Вот мы 2 минуты поработали, переоделись, помылись и уехали назад. Потому что была высокая радиация.

Та навіть після кількох проведених біля зруйнованого реактора хвилин у чоловіка - тяжкі хвороби. Щороку чорнобильці з Харкова та сусідніх областей проходять реабілітацію в Харківському спеціалізованому диспансері радіаційного захисту. За 30 років існування заклад перетворився на руїни, бо його не ремонтували жодного разу. І лише два роки тому, коли регіон очолювала Юлія Світлична, їй вдалося залучити кошти Європейського банку в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, отримати фінансування обласного бюджету та розпочати реконструкцію. Встигли повністю відремонтувати операційний блок та реанімаційне відділення, встановити нове обладнання. Та цьогоріч роботи повністю припинилися.

Анатолій Вінник, голова Харківської обласної організації "Союз Чорнобиль України":

В прошлом году была разработана проектно-сметная документация, но она до сих пор не прошла государственную экспертизу. На строительство денег еще не было выделено. Если со следующего года начнут выделять деньги даже по 23 млн, то это получается 10 лет. Говорю, самому молодому чернобыльцу 52, плюс 10 лет, значит, даже самые молодые могут не дожить до окончания реконструкции.

З ліквідаторами аварії сьогодні зустрілася народний депутат із Харківщини Юлія Світлична. За її словами, в регіоні живуть 8 з половиною тисяч учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, і дві третини з них мають інвалідність. Допомога влади їм потрібна зараз як ніколи.

Юлія Світлична, народний депутат України:

Чтим и помним их подвиг. Но органам власти хотела бы сказать, что самая лучшая благодарность - это выполнение закона о социальных гарантиях, о социальной защите и повышении социальных гарантий. Всем чернобыльцам. А то получилось так, что 34 года назад эти люди боролись за безопасность всего мира. А сейчас вынуждены бороться за социальную справедливость каждого ликвидатора этой страшной аварии.

Ліквідатори ж звернулися до нардепа і вкотре попросили - не скасовувати чорнобильські пільги.