Кабмин выделил 6 миллиардов на пособия по безработице [ Редактировать ]
Кабинет министров принял постановление о выделении 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.
Выделенные средства будут направлены на:
- выплату пособия по безработице - 1,277 млрд грн;
- повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;
- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не с 91 дня, как было раньше;
- выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;
- помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;
- выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.
"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплаты таможенникам. Также мы писали о том, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.
по теме
Медреформа в Україні: лікарі опинилася на порозі масових звільнень та невиплат зарплат - МОЗ
На додачу до пандемії маємо ще одну хронічну хворобу і знов невдалу - медреформу
Через карантин квіткова галузь України зазнала грандіозних збитків
Про те, що тут колись були квіти, тепер нагадують хіба що написи та малюнки букетів
Епідемія безробіття: Центри зайнятості не встигають обробляти звернення українців
Офіційно в Україні 400 тисяч безробітних, та насправді їх мільйони - чи є в уряді план дій?
Кабмін запровадив регулювання цін на товари першої необхідності
У Кабміні визначили 10 продуктів харчування, за цінами яких здійснюватиметься контроль