Кабинет министров принял постановление о выделении 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.

Выделенные средства будут направлены на:

выплату пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не с 91 дня, как было раньше;

выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплаты таможенникам. Также мы писали о том, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.