Правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19. Это позволит в три раза увеличить заработную плату медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки на 300% медикам, которые работают с такими пациентами", - написал Гончаренко.

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