В понедельник вечером, 27 апреля, в Киеве возле Офиса президента активисты устроили акцию протеста из-за завершения досудебного расследования в деле активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "Громадське".

Собравшиеся потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия.

Участники акции считают, что завершение досудебного следствия преждевременно, ведь прокуратура и СБУ еще имеют для этого три месяца.

По мнению активистов, это свидетельствует о "сливе дела" новым генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и играет в пользу стороне защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств.

Протестующие на акции зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

К митингующим вышли спикер президента Украины Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Мендель заверила, что услышала, чем недовольны активисты и добавила, что пока реакции от президента еще нет.

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Впоследствии к активистам вышел и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который ответственен за дело Гандзюк. Он сказал, что новые доказательства в деле отсутствуют, поэтому дело передали в суд. В то же время тех, что уже получили, по его мнению, достаточно. Также Симоненко добавил, что прокуратура рассчитала время так, чтобы защита подозреваемых успела ознакомиться с материалами дела, которых более 50 томов.

По последним данным, несколько десятков активистов отправились протестовать возле дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.