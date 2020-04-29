В Канаде коронавирус выявили у более 50 тысяч человек [ Редактировать ]
По состоянию на вечер вторника, 28 апреля, коронавирус COVID-19 диагностировали у 50 015 жителей Канады. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства Канады.
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 2 859 человек.
Тест на новый коронавирус сдало 754 800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%.
Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.
Ранее мы писали, что Словакия ослабляет карантин.
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