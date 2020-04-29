По состоянию на вечер вторника, 28 апреля, коронавирус COVID-19 диагностировали у 50 015 жителей Канады. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства Канады.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 2 859 человек.

Тест на новый коронавирус сдало 754 800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%.

Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

Ранее мы писали, что Словакия ослабляет карантин.