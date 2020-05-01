Черкаси одні з перших відчули п'янкий запах свободи. Напередодні тамтешня мерія ухвалила рішення про пом'якшення карантинних заходів. Чиновники дозволили торгувати магазинам непродовольчих товарів, відновити рух громадського транспорту та навіть відкрити для відвідувачів літні майданчики ресторанів, парки та сквери.

Громадський транспорт, магазини, парки - відсьогодні Черкаси поступово прокидаються від майже двомісячної карантинної сплячки. Тепер ці блага цивілізації черкасцям будуть доступні, так напередодні вирішив міськвиконком. У рішенні щодо пом'якшення карантинних заходів йдеться навіть про відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів.

У цій кав'ярні, попри рішення мерії, працюють ще у карантинному режимі - замовлення відвідувачам видають через вікно, вуличний майданчик не виставляють. Адміністрація закладу ще досі сумнівається, адже по всій країні карантин ще триває.

Марина Павич, працівниця кав'ярні:

Ситуація в країні така, що поки треба поберегтися і ми поки не ставимо. А от ближче до рішення будемо вирішувати чи ставитимемо чи ні. Якщо остаточно сто відсотків вирішать - то поставимо …ми слідуємо законам і не хочемо порушувати закон.

Тих, хто відреагував на постанову виконкому, у Черкасах не так уже й багато. Переважно працювати активно почав громадський транспорт і деякі магазини непродовольчих товарів. У парках та скверах відвідувачів - хоч греблю гати. Анатолій приїхав на узбережжя з родиною відпочити. Рішення черкаської влади чоловік підтримує.

Анатолій Яценчук, житель Черкас:

Так хоть контролировать можно, а так шо было - все равно все работало, только нелегально…по звонку, по выносу.

А от у МОЗі рішення розкритикували і назвали передчасним. Сьогодні профільний міністр Максим Степанов не добирав слів стосовно черкаської влади. Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо прийнятого рішення про послаблення карантину.

Це викликало обурення у місцевих представників малого бізнесу, і ті одразу вийшли на акцію в підтримку своїх чиновників. Через жорсткий карантин більшість підприємців просто збанкротували і таке полегшення дасть їм шанс відновити бізнес. Щоправда пікетувальникам правоохоронці швидко нагадали, що карантин в Україні ще діє.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у "Твіттері" написав, що міський голова Черкас - загрався. І реагування буде жорстким. Анатолій Бондаренко не забарився із відповіддю.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Це рішення викликало бурхливу реакцію, починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи СБУ, зрозуміло, що з Києва дзвонили. Мене, мера, ніякими кримінальними справами не залякати. У тому числі від вищих посадових осіб нашої країни.

Проте виклик до поліції міському голові та членам виконкому - таки прислали.