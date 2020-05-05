У Києві назвали вимоги для продажу фастфуду та кави

У Києві назвали вимоги для продажу фастфуду та кави. За розпорядженням КМДА, продаж їжі швидкого приготування і напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. Їсти і пити на місці продажу - заборонено, торгові точки мають працювати тільки "на виніс".

Власники МАФів зобов'язані встановити дозатори з антисептиками, а також забезпечити покупців серветками та рукавичками. А ще стежити за дотриманням щонайменше півтораметрової дистанції.

Якщо такі приписи виконуватимуть, кіоски-фастфуди і кав'ярні можуть запрацювати вже сьогодні.