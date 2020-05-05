У Києві дозволять фастфуд та продаж кави [ Редактировать ]
У Києві назвали вимоги для продажу фастфуду та кави. За розпорядженням КМДА, продаж їжі швидкого приготування і напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. Їсти і пити на місці продажу - заборонено, торгові точки мають працювати тільки "на виніс".
Власники МАФів зобов'язані встановити дозатори з антисептиками, а також забезпечити покупців серветками та рукавичками. А ще стежити за дотриманням щонайменше півтораметрової дистанції.
Якщо такі приписи виконуватимуть, кіоски-фастфуди і кав'ярні можуть запрацювати вже сьогодні.
по теме
У КМДА оцінили готовність ринків до виходу з карантину
Базари будуть відкриватися поступово, але лише за умов виконання усіх протиепідемічних вимог
В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города
По состоянию на 4 мая от коронавируса в Киеве умерли 27 человек. В Украине принят особый протокол захоронения людей, умерших от коронавируса.
Карантин в Киеве: как будут снимать ограничения и когда заработает транспорт
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроют по решению правительства. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.
Коронавирус в Киеве: в столице заражаются все больше людей
В статистику попали и 5 медиков
В Украине возобновляют работу рынки: список и правила
Основным условием для начала работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.