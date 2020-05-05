Надавати допомогу тим, хто на передовій у боротьбі з коронавірусом, продовжують благодійники та меценати. Запорізькі лікарі сьогодні отримали чергову партію засобів індивідуального захисту - гумові рукавички та маски. Детальніше - наші кореспонденти.

Берите пожалуйста коробочки. Это для 8 городской больницы у нас.

Десятки коробок із засобами індивідуального захисту завантажують у спеціальний автофургон. Зі складу Запорізького титано-магнієвого комбінату все це сьогодні розвезли у шість міських лікарень. Тут рукавички та захисні маски.

- Все. Все. - Спасибо большое. - Пожалуйста.

Зараз запорізькі медики забезпечені всім необхідним - кажуть у лікарнях. Більшість засобів індивідуального захисту закуплено бюджетним коштом. Та допомога потрібна постійно.

Наталія Руденко, заступник директора КП "Міська лікарня №8":

На даний момент в структурі лікарні відкрито обсерваційне відділення - це відділення, в якому перебувають контактні по коронавірусній інфекції. COVID-19. Тому нам край необхідні засоби індивідуального захисту для працівників, так, як ми працюємо в зоні підвищеного ризику.

У шостій лікарні Запоріжжя запровадили особливий режим роботи. Відділення перепрофільовані для прийому пацієнтів саме з підозрою на СOVID-19.

Галина Бурназ, завідувачка поліклінічного відділення КП "Міська лікарня №6":

Поэтому в этом отделении сначала проходят они диагностику такие больные. И им делаются обязательно исследования. И если есть подозрение, то есть положительные результаты от обследований, естественно такие больные переводятся в инфекционную больницу.

Підтримку запорізьким медикам надали меценати - представники титанового бізнесу - компанії Group DF, що належить вітчизняному бізнесмену Дмитру Фірташу.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Поддержка для медицины в нашем понимании достаточно важна, потому что средства индивидуальной защиты они особо востребованы. Это расходные материалы, которые необходимо выдавать медикам по тем нормам, которые предусмотрены. Поэтому они в них нуждаются систематически, постоянно. И необходимость защитить здоровье врача, это для нас важно, потому что они защищают наше здоровье.

Це аж ніяк не перша допомога запорізьким медикам від представників титанового бізнесу компаній Group DF. Нещодавно обласний лабораторний центр МОЗ отримав унікальне обладнання для проведення аналізів на СOVID-19.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Все поставленное оборудование находится в работе. Поставка этого оборудования, как уже говорили, позволила увеличить со 150 проведения анализов лаборатории в сутки, до 300. И еще осуществляется сегодня поставка в лабораторию морозильного шкафа, который также является неотьемлемой частью этого комплекса.

Допомагати лікарям планують і надалі. Адже, як свідчить статистика, кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.