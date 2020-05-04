Пограбування десятиліття. Правоохоронці затримали банду, яка протягом кількох років обкрадала церкви та монастирі по всій Україні.

Куди збували награбоване? І чому так довго правоохоронцям не вдавалося вийти на слід зловмисників? - розкаже Жанна Дутчак.

Актову залу тернопільського управління Нацполіції сьогодні можна сплутати з музеєм старовинного сакрального мистецтва. Крісла заставлені давніми іконами, хрестами й унікальними Євангеліями. При вході - як у Луврі - цілодобова охорона.

Олександр Богомол, начальник головного управління НПУ в Тернопільській області:

600 релігійних предметів. Це ікони й інші предмети.

Правоохоронці затримали банду, яка роками викрадала старовинні речі з церков та монастирів по всій Україні. Між цінними реліквіями розгублено ходять експерти. Директор обласного художнього музею каже: вражений.

Ігор Дуда, директор Тернопільського обласного художнього музею:

Я думав це буде кілька ікон, десяток принаймні. А тут я побачив фактично цілий музей сакрального мистецтва. Кожна з них представляє велику цінність. І не тільки матеріальну.

Щоб встановити вік і ціну всіх цих речей, потрібен щонайменше рік. На перший погляд: більшість ікон написані в XVII-XX століттях. І коштують від десятків тисяч гривень до сотень тисяч доларів.

Можна визначитися. Бог отець, син і Богородиця це кінець ХІХ століття.

"Вийти на слід" злочинців було нелегко, розповідають поліцейські. Крадіжки ретельно планували. Інформацію про старовинні ікони шукали в соцмережах і довідниках. Крали щонайменше два останні роки.

Василь Джиджола, начальник управління стратегічних розслідувань ГУ НПУ в Тернопільській області:

Всі речі упаковували в пінопласт і під другими прізвищами відправляли в місто Одеса.

У цей храм у селі Залісці на Тернопільщині грабіжники вдерлися ще в жовтні 2018. Проникли вночі, через вікно, і поцупили старовинну ікону - Почаївської божої матері.

Отець Андрій, настоятель Свято-покровського храму села Залісці:

Скільки існував храм старий, а зараз новий ця ікона завжди була в храмі. І вона була дуже гарно написана. Копія цієї ікони є в Почаєві в лаврі в монастирі. Але не така велика як у нас була.

У церкву в селі Михайлівка на Вінниччині залазили кілька разів. Востаннє - минулого тижня. Винесли шість ікон.

Ікони представляють дуже велику цінність тому що їх жертвували в честь того щоб позбавлення від холери. Цим іконам по сто тридцять років.

Крадіжка на Вінниччині стала останньою. Трьох злочинців затримали в одному з відділень пошти в Одесі під час отримання краденого. Зараз вони в СІЗО. Роль ще чотирьох спільників з'ясовують.

Серед клієнтів бізнесмени, високопосадовці та іноземці. Справжніх власників - шукають. На впізнання запросили священників.

отець Василь, настоятель храму Архангела Михаїла села:

Найшли наших п'ять ікон. Однієї на жаль нема. Вона вже продана, у часника.

Правоохоронці сподіваються - у пошуках власників реліквій допоможуть ЗМІ. Фото вкрадених речей розмістять на сайті Нацполіції.