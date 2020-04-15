В Черновцах в Сизо у задержанной женщины подтвердили коронавирус. Об этом сообщила украинских омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Коронавирус у женщины был подтвержден в конце марта. Она находилась в одиночной камере СИЗО и не была допущена до камерных помещений следственного изолятора.

Сейчас больная находится в Черновицкой областной больнице.

В ИВС женщина находилась сама, к камерным помещениям СИЗО арестованная не была допущена. Все медицинские работники мест несвободы, врачи, проводившие обследование женщины и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не обнаружено. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавших в судебном заседании также находились на самоизоляции 14 дней".

По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них один военнослужащий выздоровел и один умер. На изоляции находится 307 человек.