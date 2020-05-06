Археологічно-побутовий тероризм. В Україні зіпсували одразу дві історичні пам'ятки. На Львівщині селяни самовільно заклали сходи і засипали землею територію Стільського городища 7 століття.

А біля підніжжя пам'ятки національного значення встановили глиняну фігуру Богородиці. Стільське городище колись було столицею Білої Хорватії. Там збереглися залишки чернечих келій. У деяких із них є рештки вівтарів та мощі святих. Та місцеві селяни своє самоуправство пояснили так: "Не було там ніяких хорватів, там люди картоплю тримали".