Збільшення обсягів виробництва: підприємства Group DF зберегли робочі місця та сплачують податки в бюджет в умовах карантину [ Редактировать ]
Поки в країні вирішують, як рятувати малий і середній бізнес, деякі з підприємств-гігантів продовжують працювати. Вони зберегли робочі місця та сплачують податки в бюджет. Як їм це вдалося - дізнавався Даніїл Снісар.
15 метрові ями, сотні тон перекопаної землі та грунтові кучугури у 20 метрів заввишки. Навіть за жорсткого карантину, ці велетенські екскаватори працюють на Житомирщині цілодобово, майже без перерви.
Олександр Яковчук, директор з капітального будівництва ТОВ "Валки-Ільменіт":
Це технологія видобутку ільменітових руд. Які вже хорошо опробувани. Вже 60 років працюємо на таких технологіях.
Ільменіт - основна титанова руда. Її широко застосовують у хімпромі, металургії та будівництві. Іршанське родовище відкрили у 1950 році. Тут працюють два гірничо-видобувні комбінати - "Валки-Ільменіт" та "Межиріченський". Обидва входять до титанового бізнесу Group DF.
Іван, начальник виробництва ТОВ "Межиріченський ГЗК":
Це ільменітовий концетрат, який ми видобуваємо на нашому підприємстві. Междуреченский ГОК запустили в 2010 году. Запустили южный участок. И в 2019 году мы запустили уже доводочную фабрику.
Нова збагачувальна фабрика здатна переробляти близько чверті мільйона тонн чорнового концентрату на рік.
Євгеній, головний інженер ТОВ "Межиріченський ГЗК":
Черновые концентраты, через приемные бункеры, систему элеваторов, подаются в заглушильную печь. Концентрат сушится и идет на магнитную сепарацию, которая доводится до нужной кондиции.
Обидва підприємства титанового бізнесу Group DF попри пандемію зуміли вийти на збільшення обсягів виробництва у першому кварталі 2020: на 56 відсотків ільменітового концентрату та майже 20 ільменітової руди.
Сергій Косенко, керівник титанового бізнесу Group DF:
Эти предприятия за последние 3 года активно демонстрируют рост производственных показателей. Инвестиции, выделенные акционером, позволили более выгодно управлять всем технологическим процессом. Даже сегодня, в сложной экономической ситуации в стране, мы не только стабильно работаем, активно помогаем местным органам власти. А также, развиваем большой инвестиционный проект, в рамках которого будет создано более двух тысяч новых рабочих мест.
Григорій Рудюк, селищний голова смт Нова Борова:
Основна частина працівників в комбінаті - це жителі нашої громади - більше 60 відсотків від працюючих. І стабільна робота підприємства дає надходження до селищного бюджету. Це одне з бюджетоутворюючих підприємств нашої громади.
Збільшення обсягів виробництва двома комбінатами дало прямий соціальний ефект: середня зарплата на підприємствах зросла на 11%, збільшилися і податкові відрахування, в бюджети різних рівнів було сплачено понад 25 мільйонів гривень.
Анатолій Рак, селищний голова Іршанська:
Це підприємство - одне з найважливіших підприємств, як для громади, як наповнювач бюджету, як благодійник.
Дмитро Голік, Директор ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат":
Мы летом планируем сделать несколько скважен с питьевой водой, которые обеспечат полностью питьевой режим нескольких сел. Это очень и очень важно для местного населения. Нам очень важно сохранять рабочие места.
На думку фахівців, роботи на комбінатах вистачить кільком поколінням, завдяки чималому сировинному потенціалу регіону.
Олександр Яковчук, директор з капітального будівництва ТОВ "Валки-Ільменіт":
Наша компанія зараз займається інвестиційним проектом. З принципово іншим підходом до нових видів родовищ. І з більшою суспільною ефективністю.
Олег Арестархов, керівник з коропративних комунікацій Group DF:
Есть две причины основные, по которым ГОКи наращивают производство. Во-первых, акционер вкладывает колоссальыне ресурсы. В них - это покупка современного оборудования, строительство новой горно-обаготительной фабрики. А во-вторых - это достаточно сильный менеджмент, эффективная команда, которая показывает результат.
На глобальному титановому ринку - Україна залишається серед основних гравців, з довгостроковою перспективою. Адже, за оцінкою науковців, на українському щиті зосереджені майже 20 відсотків світових покладів ільменіту.
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