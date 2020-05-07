В Україну повернулася зима. Уже кілька днів у Карпатах сніжить. Снігопади у горах почалися ще 4 травня, сьогодні подекуди намело вже до 15 сантиметрів снігу, і хуртовина триває. Температура впала до "мінус" трьох градусів. Рятувальники радять туристам утриматися від походів у високогір'я.

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Дісталася негода і Закарпаття. Тамтешнім фермерам поривчастий вітер пошкодив теплиці та знищив частину врожаю. Половина місячної норми опадів випала і на Рівненщині. Ливнева система не впоралася. Полагодити її чиновники обіцяють роками.