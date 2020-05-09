В Берлине запустили необычную "победную" акцию [ Редактировать ]
Власти Берлина решили подсветить Бранденбургские ворота словами благодарности союзникам за освобождение в годы Второй мировой войны.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По их словам, ворота подсветили проекторами с надписями слова "спасибо" на 4 языках: русском, английском, французском и немецком.
"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - отмечается в сообщении.
Фото: DW
Читайте также, Podrobnosti.ua собрали для вас кадры дней Второй мировой войны, приуроченные к 75-летию победы над нацизмом.
по теме
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Президент записал видеообращение с Закарпатья
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне
Президент возложил цветы к Вечному огню
Столичные правоохранители повысили меры безопасности на 9 мая
Полицейские увеличили количество сотрудников в местах проведения акций
День Победы: боль Второй Мировой Войны в кадрах
9 мая все мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее
Поздравления с Днем победы: душевные стихи и проза
Годовщина со Дня Победы над фашистскими захватчиками - радостный и одновременно грустный праздник