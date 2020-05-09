Власти Берлина решили подсветить Бранденбургские ворота словами благодарности союзникам за освобождение в годы Второй мировой войны.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По их словам, ворота подсветили проекторами с надписями слова "спасибо" на 4 языках: русском, английском, французском и немецком.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - отмечается в сообщении.

Фото: DW

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