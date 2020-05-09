Британия вводит карантин по израильскому сценарию [ Редактировать ]
Власти Великобритании вводят двухнедельный карантин для всех, кто въезжает в страну.
Об этом сообщает BBC.
По информации, изменения английской карантинной политики вступят в силу в конце мая.
"Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса", - отмечается в сообщении.
Также пока неясно, каким образом будут размещать изолированных людей.
Известно, что израильское правительство ввело 14-дневный карантин для всех при бывающих в страну: как граждан, так и туристов.
Ранее мы писали, что в Великобритании зафиксирован пик коронавируса. Медики планируют провести еще 5 тестов.
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