Власти Великобритании вводят двухнедельный карантин для всех, кто въезжает в страну.

Об этом сообщает BBC.

По информации, изменения английской карантинной политики вступят в силу в конце мая.

"Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса", - отмечается в сообщении.

Также пока неясно, каким образом будут размещать изолированных людей.

Известно, что израильское правительство ввело 14-дневный карантин для всех при бывающих в страну: как граждан, так и туристов.

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