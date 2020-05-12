У Міноборони продовжують випробовувати ракетні комплекси залпового вогню [ Редактировать ]
У Міноборони продовжують випробовувати ракетні комплекси залпового вогню "Вільха", "Тайфун" і "Нептун". У відомстві переконані - ця зброя невдовзі може стати основним інструментом стримування російської агресії.
Очікується, що найближчим часом новий ПТРК "Нептун" візьмуть на озброєння та почнуть оснащувати підрозділи Військово-морських сил. Потужності однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тоннажністю 5 тисяч тонн. Усі зразки нового озброєння українського виробництва.
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