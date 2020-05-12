У Чернівцях відкрили банки та кав'ярні "на винос" [ Редактировать ]
Нагадаю, Буковина залишається регіоном із найбільшою кількістю інфікувань - там уже 2400 випадків захворювання. Тож, кому дозволили працювати, а що і надалі закрито - з'ясовувала Ольга Паламарюк.
Спорожнілі вулиці і безлюдні площі. Чи то через вітряну погоду, чи через карантин - Чернівці все ще напівпорожні. Черги лише до банків та кав'ярень - вони, до слова, готують лише - "на винос".
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Заборонено залишається все те, що було заборонено до 11, 12 травня. Ми розуміємо, наскільки бажаним є відкриття для всіх, для кожного - хочеться піти і отримати ці послуги. Але, вважаю, потрібно ще трішки дисциплінуватися.
Від сьогодні в області відчинені музеї, адвокатські та нотаріальні контори. На відміну від інших регіонів, на Буковині досі не працюють салони краси та стоматологічні кабінети. А ще не продуктові ринки.
Позаду мене Калинівський ринок - один із найбільших в Україні. Майже 16 гектарів торговельних площ та 10 тисяч магазинів і яток. Та сьогодні базар, фактично, пустує - працюють лише продуктові ряди.
Петро Іванович на ринку торгує зоотоварами. Каже: радий, що нарешті йому дозволили вийти на роботу. Адже один день простою потім має відробляти з тиждень.
Мінімально, 2-3 місяці. А так - півроку. Щоб стабілізувати це все.
Та не всім продавцям так пощастило. Сім секторів базару із восьми закриті. У підприємців - величезні збитки, кажуть в адміністрації ринку.
Ігор Маслянчук, директор Калинівського ринку:
Люди сподівалися і далі сподіваються, що найближчим часом відкриються. Тому що, фактично, і кошти закінчуються. Підприємці сезонний товар купували - під цей сезон. Хтось за позичені кошти, хтось кредити брав.
Та все ж, є ті, хто, попри заборону, таки торгує. Побачивши камеру, магазини зачиняють.
Хочемо зробити уборку. Бачите, що людей нема у нас.
"На повну" область запрацює ще не скоро. У регіоні майже дві з половиною тисячі випадків зараження коронавірусом. І ця цифра зростає з кожним днем. В лікарнях закінчуються вільні місця.
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:
У нас, станом на вчора, в трьох міських лікарнях було на вечір вільних два ліжка. Більше 40 людей на кисневій дотації. Тобто, вірус нікуди не відступив. Сонечко, то-осьо. Якесь хибне відчуття безпеки з'явилося.
Такі обмеження в області діятимуть іще щонайменше 10 днів.
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