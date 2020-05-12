Нагадаю, Буковина залишається регіоном із найбільшою кількістю інфікувань - там уже 2400 випадків захворювання. Тож, кому дозволили працювати, а що і надалі закрито - з'ясовувала Ольга Паламарюк.

Спорожнілі вулиці і безлюдні площі. Чи то через вітряну погоду, чи через карантин - Чернівці все ще напівпорожні. Черги лише до банків та кав'ярень - вони, до слова, готують лише - "на винос".

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Заборонено залишається все те, що було заборонено до 11, 12 травня. Ми розуміємо, наскільки бажаним є відкриття для всіх, для кожного - хочеться піти і отримати ці послуги. Але, вважаю, потрібно ще трішки дисциплінуватися.

Від сьогодні в області відчинені музеї, адвокатські та нотаріальні контори. На відміну від інших регіонів, на Буковині досі не працюють салони краси та стоматологічні кабінети. А ще не продуктові ринки.

Позаду мене Калинівський ринок - один із найбільших в Україні. Майже 16 гектарів торговельних площ та 10 тисяч магазинів і яток. Та сьогодні базар, фактично, пустує - працюють лише продуктові ряди.

Петро Іванович на ринку торгує зоотоварами. Каже: радий, що нарешті йому дозволили вийти на роботу. Адже один день простою потім має відробляти з тиждень.

Мінімально, 2-3 місяці. А так - півроку. Щоб стабілізувати це все.

Та не всім продавцям так пощастило. Сім секторів базару із восьми закриті. У підприємців - величезні збитки, кажуть в адміністрації ринку.

Ігор Маслянчук, директор Калинівського ринку:

Люди сподівалися і далі сподіваються, що найближчим часом відкриються. Тому що, фактично, і кошти закінчуються. Підприємці сезонний товар купували - під цей сезон. Хтось за позичені кошти, хтось кредити брав.

Та все ж, є ті, хто, попри заборону, таки торгує. Побачивши камеру, магазини зачиняють.

Хочемо зробити уборку. Бачите, що людей нема у нас.

"На повну" область запрацює ще не скоро. У регіоні майже дві з половиною тисячі випадків зараження коронавірусом. І ця цифра зростає з кожним днем. В лікарнях закінчуються вільні місця.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

У нас, станом на вчора, в трьох міських лікарнях було на вечір вільних два ліжка. Більше 40 людей на кисневій дотації. Тобто, вірус нікуди не відступив. Сонечко, то-осьо. Якесь хибне відчуття безпеки з'явилося.

Такі обмеження в області діятимуть іще щонайменше 10 днів.