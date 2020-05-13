"Клас у спортзалі" - такий експеримент проводять в італійському П'ємонті. Деякі учні молодших класів там повернулися до навчання. Для цього переобладнали спортзал. Парти розмістили на відстані півтора метра. На вході роздають дезінфектори.

По всій країні школи будуть зачинені до кінця навчального року.

Сильва, мама школяра: