В Італії повернулися до навчання учні молодшої школи [ Редактировать ]
"Клас у спортзалі" - такий експеримент проводять в італійському П'ємонті. Деякі учні молодших класів там повернулися до навчання. Для цього переобладнали спортзал. Парти розмістили на відстані півтора метра. На вході роздають дезінфектори.
По всій країні школи будуть зачинені до кінця навчального року.
Сильва, мама школяра:
Вибору не було. Треба було придумати, як діти можуть повернутися до навчання, а ми - на роботу. Наш дідусь уже старенький, йому складно щодня дивитися за онуком. Та й син скучив за однолітками. Ми вдячні школі за таку можливість.
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