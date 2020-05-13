Главный российский переговорщик по Донбассу прилетел в Берлин [ Редактировать ]
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий со стороны России переговоры по Донбассу, прилетел в Берлин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
С какой целью Дмитрий Козак прибыл в Берлин, неизвестно. В посольстве России в Берлине отказались от комментариев. Российские СМИ предполагают, что целью визита могут быть переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Козак - главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", - заявили информагентству ТАСС источники, близкие к переговорам.
Напомним, что в конце апреля министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) провели очередные переговоры. Дипломаты констатировали, что урегулирование конфликта на Донбассе находится в тупике и большая часть решений прошлогоднего саммита в Париже не выполнена.
Во вторник, 5 мая, президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
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