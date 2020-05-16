Лучшие перчатки для профилактики коронавирусной инфекции - это тканевые перчатки для работы в саду. Об этом заявил доктор медицинских наук Борис Ревич, передает svidok.online.

По словам доктора, тканевые перчатки позволяют сохранить кожу рук в здоровом состоянии, плюс, их можно стирать и использовать много раз. В целом же, для профилактики COVID-19 подходят перчатки любых видов.

"Можно пользоваться любыми перчатками. Но я не думаю, что кто-то будет носить в летнюю жару перчатки, предназначенные для ношения в холодное время года. Считаю, что лучший выбор - это перчатки из ткани, которые предназначены для работы в огороде. Их легко стирать, поэтому их можно использовать много раз", - подчеркнул Ревич.

Он также добавил, что стирать перчатки следует в теплой воде с мылом.

Ношение латексных и синтетических перчаток на постоянной основе, по словам доктора меднаук, может быть губительным для кожи рук, поэтому такие перчатки нельзя рекомендовать для массового использования во время пандемии COVID-19. Ношение тканевых перчаток решает эту проблему, плюс, перчатки из ткани не способствуют развитию аллергических реакций.

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