Медики влаштували прем'єр-міністру "коридор ганьби" [ Редактировать ]
"Коридор ганьби" влаштували бельгійські медики тамтешньому прем'єр-міністру. Лікарі провідної клініки Сен-П'єр повернулися спинами до автівки очільника уряду. Вони обурені примусовим розпорядженням про понаднормову роботу в умовах пандемії. Та вимагають компенсацій або підвищення платні за минулі два місяці важкої праці.
Питання фінансової допомоги медикам у Бельгії розглядають від квітня. Однак конкретних рішень поки що не ухвалили.
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