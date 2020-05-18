"Коридор ганьби" влаштували бельгійські медики тамтешньому прем'єр-міністру. Лікарі провідної клініки Сен-П'єр повернулися спинами до автівки очільника уряду. Вони обурені примусовим розпорядженням про понаднормову роботу в умовах пандемії. Та вимагають компенсацій або підвищення платні за минулі два місяці важкої праці.

Питання фінансової допомоги медикам у Бельгії розглядають від квітня. Однак конкретних рішень поки що не ухвалили.