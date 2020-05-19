На Донбасі зафіксували 11 обстрілів за добу [ Редактировать ]
11 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Бойовики й надалі застосовують заборонене озброєння. Били по Богданівці, Тарамчуку та Широкиному на півдні Донеччини.
Вели вогонь і на Луганщині поблизу Новотошківського та Оріхового. На цих ділянках застосували важкі 120 міномети. Серед військових втрат немає - повідомили у штабі.
За даними розвідки армійці ліквідували одного бойовика.
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