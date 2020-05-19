За даними розвідки армійці ліквідували одного бойовика

11 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Бойовики й надалі застосовують заборонене озброєння. Били по Богданівці, Тарамчуку та Широкиному на півдні Донеччини.

Вели вогонь і на Луганщині поблизу Новотошківського та Оріхового. На цих ділянках застосували важкі 120 міномети. Серед військових втрат немає - повідомили у штабі.

За даними розвідки армійці ліквідували одного бойовика.