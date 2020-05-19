Бельгійські медики оголосили страйк. Спочатку вони демонстративно повернулись спинами до прем'єр-міністерки, яка відвідала одну з лікарень Брюсселя. Потім, почувши за це критику на свою адресу, вирішили не обмежуватися однією акцією.

Чим обурені медичні працівники країни, яка має одну з найкращих систем охорони здоров'я в ЄС?

Бельгія завжди славилась якісною системою охорони здоров'я. Тут не страшно потрапити на операційний стіл, навіть якщо ти безробітний. Застраховані усі, а ціна послуг залежить від заробітків. У пікову коронавірусну кризу реанімації країни були заповнені усього на 60%. То чим же незадоволені медики?

Аби дізнатися, прем'єрка країни Софі Вілмес відвідала дві брюссельські лікарні, серед них і шпиталь Сант-П'єр. Саме там лікували першого коронавірусного пацієнта в країні.

Софі Вілмес, прем'єр-міністр Бельгії:

Візит до лікарень Дельта та Сант-П'єр став важливим моментом і діалогом як для медсестер, так і для мене. Ситуація зі здоров'ям, психічне перенапруження, оцінка роботи, фінансування охорони здоров'я - це все обговорювалося.

Проте, поговорити вдалося не з усіма. Перед лікарнею вишикувалися понад сотня невдоволених медсестер, санітарів, працівників швидкої. І коли авто прем'єрки наближалося до них, вони демонстративно поверталися до неї спиною.

Організатори акції протесту пояснили: так само влада відверталась від них увесь час - зарплати залишились низькими, бюджет скоротили, а на підмогу замість медсестер з досвідом прислали некваліфікований персонал, бо так дешевше. Прем'єрка на акцію протесту не відреагувала, а от міністерка з її уряду назвала поведінку медиків "дитячою" та "політично вмотивованою".

Марі-Крістін Маргем, федеральний міністр енергетики, довкілля та сталого розвитку:

Я поважаю усіх цих людей, які борються з епідемією на передовій! Що прикро, так це те, що замість діалогу ми повертаємось спиною. І що повага, яку демонструє федеральна влада цим візитом, не отримала взаємності. Якщо у вас є що сказати, то скажіть це твердо і спокійно, як дорослі люди.

Такі коментарі ще більше обурили медиків. І вони почали спонтанні акції протесту.

Ів Хелендорф, секретар Федерації медичних закладів:

Ми повторюємо уряду, що умови праці медиків екстремально складні. Це і брак матеріалів і нестача тестування. Вони змушені працювати по 10-12 годин на добу у важкому спорядженні - масках, окулярах і тому подібне. Це потрібно змінити.

Вимагають скасувати постанови уряду, які дозволяють некваліфікованим кадрам працювати медсестрами. А ще - просять підняти зарплати.

Шанс швидко виправити ситуацію влада країни провалила. Парламент провів голосування щодо премій у 750 євро для медсестер, та голосів "за" не вистачило.