Существует несколько видов бананов. Причем плоды зеленого типа менее калорийные, чем желтые. Ценными веществами, содержащимися в банане, являются калий и магний. Они влияют на работу мозга и сосудистую систему.

Диетологи объяснили, кому необходимо регулярно есть бананы. Отмечается, что полезно употреблять примерно два плода в день, пишет charter97.

Польза для беременных

При беременности многие женщины сталкиваются с проблемами ЖКТ и запорами. С помощью бананов, в сочетании с другими фруктами, можно улучшить работу желудка. При токсикозе плоды также полезны. Они снимают рвотные позывы и придают бодрости. Также бананы нормализуют баланс жидкости и помогут справиться с отечностью.

Польза для мужчин

Известно, что бананы используются как афродизиак. Кроме того, мужчинам, которые подвергают свое тело усиленным тренировкам, необходимо употреблять хотя бы три банана в сутки. Они способны увеличивать мышечную массу.

Польза для женщин

Плоды банана используются в приготовлении масок для волос и лица. Такие маски справляются с морщинами и выпадением волос. При ПМС фрукты снимают боль в животе и пояснице.

Несмотря на полезные свойства бананов, стоит помнить, что эти фрукты имеют и ряд ограничений. Бананы противопоказаны при сахарном диабете, тромбофлебите. Также их не следует давать малышам до года.

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