Молода картопля та капуста, солодка редиска і запашні полуниці - на українських ринках сезон ранніх овочів та фруктів. Рекордсмени продажу помідори та огірки. Скільки нині правлять за новий врожай? І чи варто чекати зниження цін? Жанна Дутчак - дізнавалася.

Галина жваво закликає покупців. Каже, ціни на продукти у неї чи не найнижчі на ринку. Молода картопля - тридцять дві гривні за кілограм, капуста чотирнадцять. Усе свіже, від українського виробника. Імпортні овочі теж є. Як от турецькі помідори, перець. Різниця в ціні з вітчизняними - всього дві-три гривні.

Галина, продавчиня:

Наше цього місяця вже на повний старт йде. Вже є клубнічка наша закарпатська, огірочки, корнішони, що ще є нашого. Цибулька наша молоденька, бурячок вже наш.

Пані Надія торгує на базарі вже тридцять років. Каже: ціни на овочі нового врожаю нижчі за минулорічні частково через карантин. Адже чимало їхніх покупців тепер закуповуються у великих магазинах.

Редиска коштує 15 гривень за кілограм, думаю це дуже доступна ціна. Того року не було такої ціни як 15 гривень. Молода капуста взагалі впала в ціні 12 гривень кілограм. місяць тому була 40 гривень, 35 гривень.

Подешевшала й полуниця - від рекордних двохсот до вісімдесяти гривень за кілограм. Припускають - все через погіршення погоди.

Надія Петрунів, продавчиня:

Заливає всі полуниці, хліба заливає, картоплю. Люди не знають, що чекати, люди продають за безцінь.

Ціна тримається лише на огірки - 35 гривень за кілограм. Їх доставляють переважно з теплиць Заліщиків на Тернопільщині. А більшість овочів на франківському ринку із Закарпаття. Місцеві виробники тільки починають збирати врожай. Продавці сподіваються, проблем із постачанням не буде.

Врожаї городини прогнозують хороші. А якщо погода сприятиме, то ціни на овочі та фрукти й надалі падатимуть. Сподіваються на це й покупці.

Як вам ціни? - Знаєте, якби ще трохи більше пенсії то були б нормальні. А то дві тисячі не мож собі нічого позволити.

А ще у Франківську відзначають, що після відкриття ринків - овочі почали нарешті дешевшати і в маркетах. Нині вони практично зрівнялися з базарними.