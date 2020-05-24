Не надто змінюється і світова статистика. За минулу добу коронавірус підхопили майже сто тисяч жителів планети. Новим епіцентром пандемії стала Південна Америка - там майже в усіх країнах кількість хворих зростає щодня.

Натомість Ізраїль поступово знімає карантинні обмеження, більшість заборон там уже скасували. Зберігаються вимоги соціальної дистанції та носіння масок. Найближчим часом авіакомпанії планують відновити польоти в інші держави. Більше розкаже Антон Готліб.

Масові заходи, мабуть, одна з останніх чинних заборон. Як і раніше, не більше ніж 50 осіб на відкритому повітрі і з дотриманням дистанції. Ось так, наприклад, відбувається бар-міцва, - єврейське повноліття. Зазвичай на таку подію збирають усіх друзів і родичів, відзначають пишним застіллям. Але не тепер.

Уже добу як смертність нульова. Виявлено 14 нових хворих. Одужують люди сотнями. У багатьох лікарнях спорожнілі "коронавірусні" відділення. Влада каже, карантин спрацював. Вдалося уникнути цунамі з хворих, на зразок того, що обвалило італійську медицину. Звідси, пояснюють фахівці, і низька смертність, менш як півтора відсотка. Кожен важкий недужий в реанімації отримував допомогу, як у звичайний час.

Євген Качман, провідний інфекціоніст лікарні "Іхілов" м.Тель-Авів:

Поэтому получилось, что по статистике у нас больные на ИВЛ среди западных стран были дольше всего. И поэтому многие из них выжили. Потому что не пришел поток других больных и в итоге хватило мест и хватило терпения, чтобы этих людей вытащить.

Обмеження знімали поступово. Запрацювали магазини, потім торгові центри, зараз відкрилися кафе й ресторани. Але сидіти можна тільки зовні, а на столах замість соусів - балони з дезінфектором. Економічну допомогу надають усім підприємцям, чий бізнес потрапив під заборону, але залежно від збитків. Авіакомпанії відновлюють польоти. Ізраїль увійшов у альянс малих держав, що пережили кризу порівняно легко. Одним із перших напрямків стане Греція.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Маємо величезне бажання відвідувати Грецію. Хочемо відновити польоти і туристичні відносини з країнами, які перебувають у схожому з нашим положенні, серед таких - Греція. Тож працюємо над цим зараз. Сподіваюся, незабаром ми це реалізуємо.

Обмеження все-таки зберігаються. Один покупець на 20 квадратних метрів площі, обов'язкове носіння масок і вимірювання температури на вході. Роботодавцям рекомендовано надати співробітникам можливість якнайдовше працювати віддалено. Спеціалізовані відділення в лікарнях - навіть спорожнілі - і далі залишаються в режимі повної готовності. Тут не відкидають другої хвилі коронавірусу.

Уряд заздалегідь визначив умови, за яких санітарні заходи відновлять. Якщо в лікарнях одночасно перебуватимуть 250 хворих у важкому стані, якщо в день виявлятимуть понад сто заражених, і якщо кількість хворих із підтвердженим тестом буде подвоюватися кожні 10 днів. У будь-якої з цих випадків, країна негайно повернеться до жорсткого карантину.