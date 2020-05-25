Разработчик из Венгрии Тамас Торок запустил онлайн-сервис mostcommonwords. Сайт помогает выучить язык по тысяче самых распространенных слов.

Об этом сообщает litgazeta.com.ua.

"Сейчас на сайте доступно шесть популярных языков мира: испанский, немецкий, итальянский, французский, корейский и японский. Английского языка на сайте пока нет, планируют добавить китайский и русский", - говорится в сообщении.

Платформа доступна для всех полностью бесплатно. После выбора определенного языка, пользователю начинают показывать карточки со словами. Перевод слов показан на английском, а иностранное слово показано с транскрипцией и ссылкой на словарь. Его также можно прослушать, нажав на соответствующую иконку.

Однако на данное время у сервиса есть один существенный недостаток: процесс изучения не сохраняется. Так что если вы дойдете до пятисотого слова и перезагрузите вкладку, придется начинать все заново.

Ранее сообщалось, что Google выпустил приложение, которое учит детей читать.