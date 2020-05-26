Буковина вийшла на плато захворюваності коронавірусом [ Редактировать ]
Кожен п'ятий буковинець не знає, як інфікувався на COVID-19. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Водночас, 9% місцевих підхопили коронавірусну хворобу за кордоном, 71% - вдома, після контакту з хворими.
На думку фахівців, пікове зростання захворюваності на коронавірус у Чернівецькій області припало на період із 27 квітня до третього травня.
Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА:
Фахівці говорять, що зараз ми перебуваємо на так званому плато нашої статистики. Дуже сподіваємось, що незабаром почнеться поволі і спадання.
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