Кожен п'ятий буковинець не знає, як інфікувався на COVID-19. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Водночас, 9% місцевих підхопили коронавірусну хворобу за кордоном, 71% - вдома, після контакту з хворими.

На думку фахівців, пікове зростання захворюваності на коронавірус у Чернівецькій області припало на період із 27 квітня до третього травня.

Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА: