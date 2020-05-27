Помпеї накрило хвилею туристів [ Редактировать ]
Італійські Помпеї прийняли перших відвідувачів, після двомісячного карантину. Їхнє відкриття спричинило неабиякий ажіотаж серед туристів.
Квитки заздалегідь розкупили через інтернет - відтепер звичні каси замінять на онлайн-продаж. У день відкриття відвідувачів пускали лише до кількох історичних будівель.
Але адміністрація музею обіцяє, що вже за два тижні кількість оглядових маршрутів збільшать.
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