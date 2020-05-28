Компания Microsoft выпустила обновленное приложение Skype версии 8.60 с большим количеством новых функций, доработок и исправлений. Это самое крупное обновление из выпускавшихся в последнее время. Об этом сообщает internetua.com.

"Новая версия скоро станет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype. Большинство новшеств будут доступны на всех поддерживаемых платформах", - говорится в сообщении.

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Единственное исключение составляет новый режим для видеозвонков, позволяющий расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Такую функцию Microsoft сначала запустила в Microsoft Teams, а теперь она становится доступна для десктопных версий Skype для Windows, macOS и Linux.

Еще одно новшество - поддержка модерируемых групп. Теперь можно создать группу, в которой несколько пользователей могут стать администраторами, помогая следить за ходом общения. В таких группах только администраторы могут запускать звонки и так далее.

Также в Skype появилась возможность настраивать список реакций - эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение. Кроме того, появились новые сочетания клавиш для совершения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свернуто или не в фокусе.

Ранее мы писали о том, что Skype Meet Now потеснил Zoom новыми возможностями.