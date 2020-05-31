Успешный Украинский фигурист объявил о завершении карьеры: известны причины [ Редактировать ]
Известный украинский фигурист Иван Павлов, выступающий в паре с Екатериной Дзицюк, сначала официально объявил о завершении своей спортивной карьеры, но спустя пару дней - фигурист передумал и объявил о решении возобновить карьеру. Об этом сам фигурист сообщил на своей странице в Instagram.
Yesterday I made a decision to finish my fs career. But your reaction guys was so unexpected for me. Nobody wanted me to quit. And this helped me to find out one thing. Actually I really love figure skating. It is all my life. And I don’t really want to finish it. I’ve made my decision due to situation in our country and in the world. But now I understand that I can beat all the problems on my way if I see my goal and go towards it. I don’t have an opportunity to skate in Ukraine due to our exclusion from the Ukrainian figure skating federation, but I will find a way to continue skating. I know it for sure. Thank you guys for your support🙏🏻 It helped me to change my mind.
Публикация от Ivan Pavlov (@_ivan_pavlov__)
Я принимал свое решение, исходят из ситуации в нашей стране и в мире. Но теперь я понимаю, что могу преодолеть все проблемы. И что я на самом деле не хочу завязывать с фигурным катанием.
Фигурист также заявил, что у него нет возможности выступать за Украину, но все же он будет дальше строить свою спортивную карьеру.
У меня нет возможности выступать за Украину, но я найду способ продолжить карьеру. Я точно это знаю
Стоит отметить, что пара - Павлов и Дзицюк в сезоне-2019/20 выиграли чемпионат Украины, а также заняли двенадцатое место на юниорском чемпионате мира.
Напомним, ранее в Киеве напали на президента лиги WWFC. Инцидент случился в центре города.
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