Известный украинский фигурист Иван Павлов, выступающий в паре с Екатериной Дзицюк, сначала официально объявил о завершении своей спортивной карьеры, но спустя пару дней - фигурист передумал и объявил о решении возобновить карьеру. Об этом сам фигурист сообщил на своей странице в Instagram.

Я принимал свое решение, исходят из ситуации в нашей стране и в мире. Но теперь я понимаю, что могу преодолеть все проблемы. И что я на самом деле не хочу завязывать с фигурным катанием.

Фигурист также заявил, что у него нет возможности выступать за Украину, но все же он будет дальше строить свою спортивную карьеру.

У меня нет возможности выступать за Украину, но я найду способ продолжить карьеру. Я точно это знаю

Стоит отметить, что пара - Павлов и Дзицюк в сезоне-2019/20 выиграли чемпионат Украины, а также заняли двенадцатое место на юниорском чемпионате мира.

Напомним, ранее в Киеве напали на президента лиги WWFC. Инцидент случился в центре города.

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