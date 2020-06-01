1 июня - это не только первый день лета, но еще день празднования Дня защиты детей. С наступлением лета возможностей для того, чтобы провести время вместе со своим ребенком, становится гораздо больше. Порадуйте свое домашнее чадо и уделите внимание ребенку. А мы собрали для вас варианты развлечений.

Зоопарк

В киевском зоопарке завершили первую очередь реконструкции, и теперь большая часть территории зоопарка будет выглядеть совсем по-другому.

Уточняется, что работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. Без маски вход в зоопарк будет запрещен. Посетителям будут измерять температуру.

Проспект Победы, 32

Active Park "Eurozone"

Интерактивный парк на Оболонской набережной предложит вам невероятное разнообразие времяпровождения: начиная от велосипедных прогулок, соревнований заканчивая концертами, тренингами. Маленькие гости могут на славу повеселиться в детской зоне, пока взрослые занимаются саморазвитием на разнообразных семинарах или просто принимают солнечные ванны на удобных креслах.

Улица. Приречная 13.

Зоопарк нового формата "EKZOland"

Отправиться в увлекательное путешествие можно в зоопарке "EKZOland". Экспозиции тропического пейзажа взбудоражат фантазию вашего малыша, а знакомство с экзотическими рыбами, рептилиями, птицами и млекопитающими, кроме эмоций, подарит новые знания о фауне планеты Земля.

Проспект Оболонский 1-Б, 3 эт.

Веревочный парк "Seiklar"

Направить энергию ребенка-непоседы в нужное русло поможет программа в веревочном парке "Seiklar". Здесь много маршрутов для разных возрастных категорий. Эмоций будет масса как для детей, так и для взрослых.

Улица Славгородская, 49.

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