День защиты детей: куда сводить ребенка [ Редактировать ]
1 июня - это не только первый день лета, но еще день празднования Дня защиты детей. С наступлением лета возможностей для того, чтобы провести время вместе со своим ребенком, становится гораздо больше. Порадуйте свое домашнее чадо и уделите внимание ребенку. А мы собрали для вас варианты развлечений.
Зоопарк
В киевском зоопарке завершили первую очередь реконструкции, и теперь большая часть территории зоопарка будет выглядеть совсем по-другому.
Уточняется, что работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. Без маски вход в зоопарк будет запрещен. Посетителям будут измерять температуру.
- Проспект Победы, 32
Active Park "Eurozone"
Интерактивный парк на Оболонской набережной предложит вам невероятное разнообразие времяпровождения: начиная от велосипедных прогулок, соревнований заканчивая концертами, тренингами. Маленькие гости могут на славу повеселиться в детской зоне, пока взрослые занимаются саморазвитием на разнообразных семинарах или просто принимают солнечные ванны на удобных креслах.
- Улица. Приречная 13.
Зоопарк нового формата "EKZOland"
Отправиться в увлекательное путешествие можно в зоопарке "EKZOland". Экспозиции тропического пейзажа взбудоражат фантазию вашего малыша, а знакомство с экзотическими рыбами, рептилиями, птицами и млекопитающими, кроме эмоций, подарит новые знания о фауне планеты Земля.
- Проспект Оболонский 1-Б, 3 эт.
Веревочный парк "Seiklar"
Направить энергию ребенка-непоседы в нужное русло поможет программа в веревочном парке "Seiklar". Здесь много маршрутов для разных возрастных категорий. Эмоций будет масса как для детей, так и для взрослых.
- Улица Славгородская, 49.
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