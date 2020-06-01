Вибухове дежавю. Знову: міст Метро, псевдо-мінер, спецоперація поліції та заблокована столиця. Сьогодні в Києві в обід чоловік зателефонував у поліцію, і повідомив, що хоче висадити у повітря міст Метро. На місце одразу прибули правоохоронці і перекрили рух транспорту. Зрештою чоловіка затримали.

Уся ця історія дуже нагадує події у вересні. Тоді озброєний чоловік теж погрожував підірвати цю ж переправу. Докладніше про все - Олексій Пшемиський.

Невідомий чоловік з'явився на мосту Метро трохи пізніше першої години. У руках тримав щось схоже на пульт із дротом. Сам подзвонив у поліцію і сказав: хоче підірвати переправу.

Андрій Крищенко, начальник головного управління Нацполіції в м. Києві:

Свої вимоги він не сказав відразу було введено план спецоперації перекрито рух по мосту метро, задіяно всі служби він не виказував якоїсь агресії у нього був якийсь балон і в руці був пульт управління.

Міст одразу оточили правоохоронці. Прибули і спецпризначенці, снайпери, приїхала бронетехніка. Рух авто і поїздів перекрили. Переговори з мінером вели психологи та керівник Київської поліції Андрій Крищенко. Як він повідомив пізніше, чоловіка вдалося відволікти. У мить спрацював службовий собака. Імовірно, вирвав пульт із дротом із рук. Ось ці кадри. Після цього мінера відразу затримали.

Андрій Крищенко, начальник головного управління Нацполіції в м. Києві:

Говорив не зв'язні речі, ні якихось вимог не було тому коли була слушна нагода. Працював спецпідрозділ і був затриманий, було оглянуто вміст пакету - це був муляж, там була земля, зараз доставлено його до райуправління викликано медиків в тому числі бригаду психіатричної допомоги.

Затриманий - 88-го року народження, житель Вишневого. Як зазначили у поліції, раніше чоловіка вже кілька разів притягали до адміністративної відповідальності за дрібні порушення. Криміналу за ним не було. За неофіційною інформацією, порушник перебував на психіатричному обліку. Що спонукало його до таких радикальних дій, та чого хотів досягти - з'ясовуватиме слідство.

Уся операція тривала трохи більше двох годин, виклик у поліцію надійшов о 13:41, о пів на четверту мінера затримали, а вже за пів години повністю відновили автомобілів і метро мостом.

Інцидент із захопленням мосту Метро майже повністю повторює торішні події. Тоді у вересні цей самий міст хотів підірвати колишній боєць АТО Олексій Белько. Чоловік не лише погрожував вибухом, а й стріляв із рушниці по поліцейському дрону. Врешті після багатогодинних перемов Белька було затримано. У цій справі досі триває суд. На думку слідства, військовий має психічні розлади, через це й зважився на такий вчинок. Прокурори наполягають на його примусовому психіатричному лікуванні. А сьогоднішньому затриманому загрожує до шести років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про мінування.