На Одещині під загрозою закриття унікальний заклад: обласний центр екстреної медичної допомоги дітям. Виявилося: мед-реформа взагалі не передбачає його існування. Лікарі та медперсонал можуть залишитись без роботи

У чому цінність установи і як її намагаються зберегти?

Одеський центр екстреної допомоги дітям - єдиний в Україні. Це така собі "реанімація на колесах" для немовлят та підлітків. Цілодобово її фахівці консультують районні лікарні, та головне - виїжджають до пацієнтів у найвіддаленіші села. Загалом, тут працює тридцять людей: неонатологи, які рятують новонароджених, анестезіологи та педіатри.

Вікторія Ткачук, лікар Одеського обласного центру екстреної меддопомоги дітям:

Хирурги выездные - сейчас они пока еще есть, нейрохирурги - тоже выездные, которые оказывают такую же консультативную помощь и выездную - с оказанием оперативных вмешательств на местах.

Втім, з початком другого етапу мед-реформи центр може зникнути. Національна служба здоров'я не стала підписувати із закладом контрактів, а відтак - і фінансування не надається. Причина, мовляв - на Одещині вже існує Центр невідкладної допомоги для дорослих, а в області має бути лише одна така установа.

Ірина Табала, завідувачка Одеського обласного центру екстреної меддопомоги дітям:

И мы зависли! Все знают, все говорят, что "да: мы нужны, да: мы важны" - потому, что особенно сейчас, когда детям оказывать помощь некому, районы уже в ужасе - зная, что нас собираются расформировать. Но, финансирование - все упирается в финансирование!

Цю ситуацію на сесії розглянули депутати Одеської облради. Вирішили: з обласного бюджету профінансують роботу центра. Однак лише до кінця року, бо грошей обмаль. Та розкритикували непродуманість реформи.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

"Слуги народа" продолжили убийственную медицинскую реформу Петра Алексеевича Порошенко и Ульяны Супрун. Делают они это в том числе и разваливая нашу сферу медицины, лишая ее финансирования, закрывая больницы. Вы знаете, даже страшно подумать, что останется делать родителям тех детей, которые окажутся в таких экстренных ситуациях и которым некуда будет обратиться, кроме как в районные больницы - которые, к слову, сейчас тоже уничтожаются.

Депутати зазначають: подібних прикладів чимало по всій країні. Тож, можливо, настав час уважніше придивитися до найбільш обурливих випадків знищення медзакладів та переглянути рішення, ухвалені від початку реформи.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

В сфере медицинского обслуживания мы не перешли еще на страховую медицину, но мы уже отказались от государственной, фактически (руками министра мы отказались). И у нас будет такой люфт, такая дыра, такой разрыв - когда новая медицинская система еще не построена, а старая медицинская система уничтожается. В тот момент, когда многие больницы по всей стране перестанут работать - тогда будет большой социальный взрыв.

Щодо Одеського центру екстреної допомоги, то за останньою інформацією, комісія облради звертатиметься до МОЗ, інших органів центральної влади з проханням зробити виняток хоча б для цього закладу.