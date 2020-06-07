В Министерстве здравоохранения в международный день людей, переболевших раком - 7 июня, сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. При этом в стране сейчас около 1 миллиона человек, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, передает "РБК-Украина"

Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза

Минздрав дал несколько рекомендаций, соблюдая которые возможно снизить риск рецидива :

Физическая активность - она снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;

Правильное питание - рекомендуются фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;

Нельзя использовать биологически активные добавки для профилактики рака;

Откажитесь от вредных привычек - по данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;

Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;

Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

Напомним, ранее ученые заявили о возможной генетической передачи онкологии, медики выделили несколько видов рака, который может передаться.