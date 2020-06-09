Национальная полиция начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту наличия памятников Владимиру Ленину в трех селах Болградского района, что на юге Одесской области. Об этом сообщают "Факты".

Правоохранители проверяют грубое нарушение норм Закона № 317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" в селах Зализнычное, Виноградовка и Кальчево. Следствие ведется по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины - "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Как пишет издание, именно в Болградском районе Одесской области сохранилось наибольшее число памятников "вождю революции". Один монумент "Ильичу" также сохранился в селе Первомайское Захарьевского района.

Ранее планировалось, что к весне 2020 года памятники Ленину в Украине "декоммунизируют" полностью.

Памятник Ленину в селе Виноградовка Одесской области/"Факты"

Ранее сообщалось, что украинскую армию декоммунизируют.