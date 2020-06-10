Возобновление перелетов: из каких стран будут пускать без обсервации [ Редактировать ]
С 15 июня в Украине возобновляют международное авиасообщение. Из некоторых стран будут пускать без обсервации. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
В Минздраве анализируют ситуацию, которая происходит в разных странах и консультируются с эпидемиологами для того, чтобы предложить действенный механизм прибытия туристов после возобновления международного авиасообщения.
Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше.
Что касается "красной зоны", Степанов уточнил, что туристы 14 дней будут находиться на самоизоляции или на обсервации.
Люди с зеленой зоны, то есть стран, где ситуация лучше, чем в Украине, они не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдения других протиипидемиологичних мер: термоскрининг и остальных.
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