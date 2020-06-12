Нарешті внесли на розгляд Верховної Ради законопроект про Всеукраїнський референдум. Зараз у нас ситуація дивна: право на референдум народ має - в Конституції прописане, а реалізувати його - неможливо. Хоча безліч політиків обіцяли. Та й постійно використовують ідею всенародного опитування у політичній боротьбі.

Що тепер? У проекті є навіть можливість через Всеукраїнське голосування скасувати чинні закони. Але дуже складний процес формулювання та винесення питання на референдум - його має перевіряти Конституційний суд.

У депутатів реакції на законопроект різні. Дехто категорично не підтримує, бо вважає небезпечною власне ідею референдумів в Україні зараз - така позиція, зокрема, у фракції "Голос". Інші - вирішуватимуть найближчими тижнями. У моно більшості - документ обіцяють підтримати.

У четвер, 18 червня, Верховна Рада України голосуватиме за президентський законопроект про референдум. Із грифом "невідкладний". Про це в ефірі програми "Подробиці тижня на телеканалі "Інтер" повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це перший законопроект із так званого пакету "Про народовладдя", який долучить більше українців до управління державою. Ми розраховуємо прийняти його у першому читанні вже у цей четвер. Очевидно, вже після літа ми ухвалимо його в цілому... І так як ми його давно обіцяли, це наша передвибора обіцянка, тому звичайно, депутати "монобільшості" його підтримають... Відповідно, до місцевих виборів (25 жовтня 2020 року - ред.) жодних питань на референдум не буде виноситись, і не варто змішувати ці процеси".

Вирішувати важливі для країни питання на загальному голосуванні було однією із передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Але закону про референдум не було.

І ось тепер пропонують наступне: на референдум виноситимуть лише одне питання. Люди зможуть змінювати Конституцію та скасовувати закони, вирішувати питання загальнодержавного значення та зміни територій. Але при цьому на референдум не можна виносити норми, які суперечать Конституції та міжнародному праву, загрожують територіальній цілісності держави. А також питання, що стосуються податків, бюджету та амністії.

"Процедура виписана так, що по-перше треба зібрати певну кількість підписів - 3 млн підписів - як і прописано в Конституції. Прописані правила, які питання можна виносити, які не можна - це також в Конституції вказано. Звичайно, ми маємо дбати про те, щоб ці речі об’єднували країну, а не роз’єднували. Суміщати вибори і референдуми не можна. На референдум, до речі, можна ставити за один раз тільки одне питання".

Ключовою новацією законопроекту, яка виділяє його серед інших, які реєструвалися у Верховній Раді, є визначення можливості введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронного голосування.