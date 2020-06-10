9 июня 2020 года Президентом Украины внесен в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О народовластии через всеукраинский референдум" (регистр. № 3612), определенный главой государства как неотложный (далее - Законопроект).

Анализ основных положений Законопроекта указывает на его несоответствие нормам Конституции Украины, гарантирующим полноту власти народа и его право на управление государственными делами (статьи 5 и 38 Основного Закона Украины), а само содержание Законопроекта имеет признаки плагиата.

На основании распоряжения председателя Верховной Рады Украины от 13 января 2020 года в парламенте была создана рабочая группа для разработки проектов законов по вопросам народовластия. Указанной рабочей группой был разработан проект Закона "О всеукраинском референдуме", обнародованный 4 марта 2020 года на веб-сайте парламента для общественного обсуждения. 13 мая 2020 года председатель Верховной Рады Украины обратился с запросом о мнении Венецианской комиссии по поводу проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Текст Законопроекта, внесенного Президентом Украины, по сути, является воспроизведением проекта закона, подготовленного парламентской рабочей группой.

В связи с этим необходимо отметить, что Верховная Рада Украины (ее органы) не является подрядной организацией Президента Украины по подготовке его законодательных инициатив, а молчаливое использование законодательных разработок народных депутатов Украины ‒ это плагиат, что неприемлемо в правовом государстве, в котором конституционно определен принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6). При этом в силу статьи 93 Конституции Украины народные депутаты Украины, как и глава государства, являются самостоятельными субъектами законодательной инициативы.

Украинский народ в соответствии с частями второй, третьей, четвертой статьи 5 Конституции Украины является единственным источником власти, которую он осуществляет непосредственно, и не может быть никем ограничен или лишен права выражать свою волю на всеукраинском референдуме. По мнению Конституционного Суда Украины, положение части третьей статьи 5 Конституции Украины следует понимать так, что народ как носитель суверенитета и единственный источник власти может реализовывать свое право определять конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины на всеукраинском референдуме. Также Суд указал, что "из нормативно-правового содержания положений частей второй, третьей, статьи 5 Основного Закона Украины, по которым народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине и народу принадлежит право определять и изменять конституционный строй в Украине, следует, что народ имеет право принимать новую Конституцию" (Решение от 5 октября 2005 года № 6-рп/2005).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Украины "по содержанию статей 5, 72, 74 Конституции Украины народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине, осуществляя свое волеизъявление через референдум, может в порядке, который должен быть определен Конституцией и законами Украины, принимать законы, вносить изменения в действующие законы, отменять их (кроме законов по вопросам налогов, бюджета, амнистии)" (Решение от 16 апреля 2008 года № 6-рп/2008).

Положения части первой статьи 3 Законопроекта, определяющие предмет всеукраинского референдума, нивелируют право Украинского народа как единственного источника власти на управление государственными делами, в том числе на принятие новой Конституции Украины, законов, внесение изменений в законы на всеукраинском референдуме, тем самым сужают содержание и объем существующих прав граждан Украины, что противоречит части третьей статьи 22 Основного Закона Украины.

Статьей 74 Конституции Украины закреплено, что референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Законопроект расширяет перечень вопросов, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума, а именно:

1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколах к ней;

2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

3) в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

При этом на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос (часть третья статьи 3 Законопроекта).

Контроль соответствия Конституции Украины вопроса всеукраинского референдума возложен на Конституционный Суд Украины (статья 21 Законопроекта).

Исходя из конституционно определенных функций и полномочий, Конституционный Суд Украины является судом права, а не факта. Дача заключений, в частности, по вопросам, которые "направлены на создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды", находится вне сферы компетенции органа конституционной юрисдикции. Это, по сути, уголовные деликты, правовую оценку которым должны давать правоохранительные органы.

Предложенный "Оппозиционной платформой - За жизнь" проект Закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" (регистр. № 3177 от 05.03.2020) ‒ реальный механизм для народовластия. Предметом законодательного референдума является принятие Конституции Украины, законов о дополнении Конституции Украины, внесении изменений или признании недействительными законов либо отдельных их положений, которыми были внесены изменения в Конституцию Украины ("народное вето"); законов Украины, законов о признании недействительными или изменении законов (правовых актов), принятых Верховной Радой Украины (Украинский народ как субъект права собственности на землю и ее недра не может быть лишен права определять, например, статус земли сельскохозяйственного назначения и ее неотчуждаемости как источника своего благосостояния).

Также предусматриваются согласительные референдумы (согласование со стороны украинского народа действий органов государственной власти или разрешение на принятие ими конкретных решений как в сфере внутренней жизнедеятельности государства, так и в сфере международных отношений, например вступление Украины в НАТО или ЕС) и контрольно-отзывные референдумы, предполагающие осуществление народом контрольных функций по выполнению обязанностей государством в лице уполномоченных им органов, их должностных лиц, которые они должны выполнять в соответствии с предписаниями Конституции Украины. Граждане получат возможность на референдумах выражать недоверие Кабмину и Верховной Раде и тем самым отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов.

Законопроект, подготовленный "Оппозиционной платформой - За жизнь", направлен на осуществление полномочий Украинского народа через всеукраинский и местный референдумы и соответствует демократической европейской практике. Так, в части стран ‒ членов ЕС (Австрия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Словения, Германия, Франция) предусмотрена возможность принятия законов на общегосударственных референдумах. По народной инициативе законодательные референдумы могут проводиться в Италии, Латвии, Литве, Мальте, Польше, Словении, Венгрии.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"