"Кільце вогню" порадувало людей із телескопами [ Редактировать ]
За рідкісним сонячним кільцеподібним затемненням спостерігали на Тайвані. Щоби побачити це явище - просто неба з телескопами, спеціальними окулярами та фотоапаратами зібралися сотні людей. Тривало все близько хвилини.
На відміну від повного затемнення, під час кільцеподібного - Місяць не повністю закриває Сонце, тому люди бачать так зване "кільце вогню". Сонячне затемнення збіглося у часі з літнім сонцестоянням, це теж рідкість.
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