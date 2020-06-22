За рідкісним сонячним кільцеподібним затемненням спостерігали на Тайвані. Щоби побачити це явище - просто неба з телескопами, спеціальними окулярами та фотоапаратами зібралися сотні людей. Тривало все близько хвилини.

На відміну від повного затемнення, під час кільцеподібного - Місяць не повністю закриває Сонце, тому люди бачать так зване "кільце вогню". Сонячне затемнення збіглося у часі з літнім сонцестоянням, це теж рідкість.