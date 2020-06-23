У Смілі медики вийшли на мітинг відчаю! Бо вже другий місяць лікарі поліклінік не отримують зарплати. Ми неодноразово розповідали про цю ситуацію. Причина фінансових бід саботаж міської влади.

Медикам давно обіцяли 10 мільйонів гривень на час переходу до другого етапу реформи галузі. І уявіть місцеві депутати за ці місяці ніяк не можуть знайти часу зібратися - і виділити ці гроші.

Про безгрошів'я одних через безвідповідальність інших, Станіслав Кухарчук.

Сьогоднішній ранок під смілянською міськрадою видався спекотним, і не тільки - за термометром. Обурені медики вийшли на акцію протесту - вибивати свої кревні. Вже два місяці понад 400 працівників двох міських поліклінік не отримують зарплатні. А все через міськраду, яка не може зібратися на сесію і проголосувати за виділення цих коштів.

Наталя Попова, сестра-господарка Смілянської поліклініки Ім. Т. Шевченка:

Фактично пішки ходимо на роботу, бо немає грошей, ні на хліб, ні на що. І вони не думають нам їх виплачувать, обіцянками кормлять от і всьо, така в нас судьба.

З вимогами під мерію прийшли не лише медики, а й жителі міста, які не отримали безкоштовних ліків. Ще 30 квітня міськвиконком перенаправив майже мільйон гривень з цієї державної програми саме на зарплату медпрацівникам. Ольга ледь стримує сльози, їй та сину зараз грошей не вистачає навіть на харчі, адже медикаменти дитині доводиться купувати самим.

Ольга Безпалько, мама дитини-інваліда:

Батьки приймають по три-чотири препарати - це близько п'яти тисяч. У мене в місяць уходить тисячу двісті, тисячу триста гривень. Як думаєте, на пенсію в 3300 критично? А ще треба реабілітувати, нагодувати і все остальне.

За цю проблему міська влада знала ще на початку року, запевняє керівник профільного відділу. Вона виникла через замалі тарифи закладені НСЗУ у реформу другої ланки. Діра, на утримання двох полікліник, у майже 18 мільйонів гривень - її зобов'язувалось перекрити місто.

Микола Стуженко, начальник відділу охорони здоров'я Смілянської міськради:

Обіцяли, що з кожним місяцем будуть додавати, але ніяк не вирішується це питання. Кошти не проголосовуються, не виділяються не даються.

Ледве міський голова з'являється на порозі мерії - пікетувальники одразу засипають його претензіями. Мовляв, гроші на зарплати медикам і безкоштовні ліки в міському бюджеті є, але вмовити зібратися депутатів на сесію він не може.

Депутати… до депутатів, не до мене. До депутатів, немає фізичного впливу.

Але до нього таки зайшли в кабінет. Вже там, під тиском громади, міський голова і депутати пообіцяли в найближчі дні зібрати сесію і проголосувати за виділення коштів.