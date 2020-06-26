Неля Погребицкая, которую пытались изнасиловать полицейские в Кагарлыке, дала откровенное интервью, в котором рассказала, как все произошло. Об этом пишет "Украинская правда".

По словам девушки, ее били, душили, обжигали зажигалкой, требовали раздеваться и угрожали электрошокером.

Погребицкая рассказала, что первым над ней издевался Николай Кузив.

Николай, да, первый. Как зашел, достал противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Думаю, задушить меня хочет. Но как-то все-равно вырвалась. Не помню - или он меня так ударил, что нос разбил, или в противогазе я была. А как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", вниз меня повел. Посмотрела в зеркало - все в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит: "Умывайся водой". А воды не было, так я рукавом вытерлась. Уже даже боли не испытывала.

Девушка подчеркнула, что в это время в отделении были люди, но никто ей не помог.

Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. И зажигалкой баловался. Говорит, или косы тебе сожжет, или что тебе сделает. В общем, что хотел, то и делал. А еще хотел меня это, как оно называется, то что током бьет... Говорит, может, ты хочешь 220 или сколько там. А потом я испугалась, как надели этот противогаз, дышать стало нечем, уже пописала в штаны раз, второй раз. Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться - не знаю.

Пострадавшая добавила, что паспорта и идентификационного кода у нее до сих пор нет, поэтому она не может поехать в больницу, сделать МРТ.

Уже как поиздевался надо мной, у меня уже силы не было. А этот Сергей потом пришел, его не было, и начал это "Я тебя сегодня разорву, будешь моя сегодня". Думаю, это будет бить, или что он будет делать. А он меня в час или два ночи завел в кабинет, где был диван. И уже давай ко мне "Раздевайся, все". Не буду я раздеваться, отпустите, говорю, домой, ребенок маленький ждет меня. Он давай ко мне приставать, на диван и все: будешь все делать, как я тебе скажу. А куда же было деваться.

"Николай еще посидел, посидел, а потом уже пошел. В два часа ночи его не было. Он отдал мне телефон. Сергей в четыре часа меня и то не хотел отпускать, я же просила, как могла, и на колени становилась, и все. Только отпустите меня, потому что придет Николай и меня снова будет убивать. Он меня выпустил", - поделилась пострадавшая.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.