SpaceX виведе на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників [ Редактировать ]
SpaceX виведе на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників - 57 апаратів. Крім того, тією ж ракетою Falcon-9 до космосу відправлять ще й два космічних апарати BlackSky. Вони призначені для високоточної зйомки Землі. Запуск запланований сьогодні близько опівночі з мису Канаверал у Флориді.
Проект Starlink передбачає доступ для усіх землян до високошвидкісного інтернету. На орбіті планети вже 538 модулів системи Starlink, а загалом спорядити у космос планують 12 тисяч таких апаратів.
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