SpaceX виведе на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників - 57 апаратів. Крім того, тією ж ракетою Falcon-9 до космосу відправлять ще й два космічних апарати BlackSky. Вони призначені для високоточної зйомки Землі. Запуск запланований сьогодні близько опівночі з мису Канаверал у Флориді.

Проект Starlink передбачає доступ для усіх землян до високошвидкісного інтернету. На орбіті планети вже 538 модулів системи Starlink, а загалом спорядити у космос планують 12 тисяч таких апаратів.