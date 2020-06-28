В Днепропетровской области трое выходцев из Азербайджана, угрожая ножом, связали семью пенсионеров и отобрали у них сбережения, ценные вещи и автомобиль ВАЗ. Злоумышленников задержала полиция, теперь им грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Разбойное нападение произошло в ночь с 26 на 27 июня в поселке в Криничанском районе. Отжав пластиковое стекло, преступники проникли в дом семейной пары - 78-летнего мужчины и 81-летней женщины.

Следователи по горячим следам нашли и задержали трех мужчин - жителей города Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Все они граждане Республики Азербайджан, которые имеют вид на жительство в Украине. У злоумышленников изъяли похищенное имущество - машину и электрооборудование.

Против гостей с Кавказа возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Днепре застрелился полковник полиции.